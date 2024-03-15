В магазинах проходит акция "Продовольственного банка": жителей призывают жертвовать продукты с длительным сроком годности

В этом году акция Maisto bankas пройдет в 74 городах Литвы, в 379 магазинах. В ней примут участие 256 различных неправительственных организаций и рекордное количество – более 7400 волонтеров.

"Мы очень надеемся, что еще большая группа людей внесет свой вклад, жертвуя продукты длительного срока годности, а также в торговых сетях, которые предоставляют такую ​​возможность, отсканировав флаер, врученный волонтером, а те, кто не может прийти в магазин в данный момент могут внести свой вклад, пожертвовав часть своего подоходного налога на доходы физических лиц", - цитируется в пресс-релизе глава Maisto bankas Симонас Гурявичюс.

Тем, кто не может прийти в магазин, предлагается пожертвовать средства, позвонив на короткий номер 1343 (пожертвование 5 евро) или, перечислив 1,2 проц. налога на доходы физических лиц.