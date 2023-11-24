В магазинах Литвы скидки в честь "Черной пятницы"

Как сказал руководитель Отдела маркетинга и коммуникаций Akropolis Group Доминикас Мертинас, во многих магазинах, работающих в Akropolis в Вильнюсе, Клайпеде и Шяуляе, в пятницу и выходные будут действовать скидки на одежду, обувь, косметику, косметическую продукцию, игрушки, детали домашнего интерьера, электронику, бытовую технику.

Он отметил, что после скидочной акции Jamam, которая проходила 17-19 ноября, на протяжении всей "черной недели" наблюдался резкий рост потока покупателей.

"Мы наблюдаем больший поток клиентов на протяжении всей этой недели "черных распродаж" и ожидаем значительно большего числа посетителей и в конце ее", - сказал Д. Мертинас.