В магазинах фиксируется рост цен: виной тому может быть приближение Пасхи

 
ru.DELFI.lt
Maisto prekės
Maisto prekės
ФОТО: DELFI / Karolina Pansevič

В литовских магазинах снова наблюдается рост цен на продукты, сообщают журналисты телеканала LNK. В феврале корзина самых дешевых продуктов по сравнению с январем подорожала на 5%, или на 3 евро. Значительно подорожали самый дешевый рис, филе сельди, черный чай, самая дешевая вареная колбаса и картошка.

За месяц больше всего подорожал рис - на 30%.

"В декабре было достигнуто "дно", а с января цены снова стали расти", – сказал экономист Альгирдас Барткус.

По данным портала Pricer.lt, в магазинах снова фиксируется рост цен. Предполагается, что цены растут из-за приближения Пасхи.

"В розничной торговле нет такого оборота, какой планировался поэтому его пытаются поднять, путем повышения цен", – сказал представитель Pricer.lt Пятрас Чепкаускас.

Жители также говорят, что видят повышение цен.

"Приходить и видишь, во всех магазинах цены выше", – сказал один житель.

Подорожал не только рис, но и филе сельди (17%), черный чай (11,4%), вареная колбаса (10,3%), картошка (8,9%).

"В Европе ежегодно уменьшают квоты на отлов сельди, поэтому естественно, что при снижении количества растет цена. Вероятно, она будет расти и в будущем. Что касается риса, то все мы знаем, какая напряженная ситуация сейчас на Красном море. Расходы на транспортировку значительно выросли", – сказала представитель Maxima Раминта Гецявичюте.

Также говорил и глава Norfa Дайнюс Дундулис.

"Рис подорожал из-за войны в Азии, но это не тот товар, который сильно влияет на розничную торговлю", – сказал он.

Что касается февраля, то самые дешевые товары подорожали, по сравнению с январем, выясняется, что бананы подешевели на 24,2%, овсяные хлопья – на 26,8%, а самый дешевый черный хлеб - на 27,2%.

Торговцы говорят, что снижение цен на эти товары обусловлено снижением цен на сырье.

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