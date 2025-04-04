2025.04.04 13:08

В мае посетителей Open House Vilnius пригласят исследовать архитектуру

 
ru.DELFI.lt
„Open House Vilnius“ 2019
„Open House Vilnius“ 2019
ФОТО: Organizatorių archyvas

10–11 мая в столице пройдет 11-й архитектурный фестиваль Open House Vilnius. Горожане и гости столицы смогут бесплатно посетить необычные здания, в которые просто так не попадешь. В этом году можно посетить больше 50 объектов. В программе ждет и новинка – 4 рассказа о зеленых зонах города.

„Тема „Наследие будущего“ побуждает нас подумать, какие решения современной архитектуры станут наследием будущих поколений и как наши ценности, образ жизни и вызовы будут формировать окружение. Мы часто думаем, что наследие неизменно, но каждое поколение должно найти свой контакт с теми элементами, которые для них особенно значимы“, – сказала архитектор Сольвейга Бупжялите.

В этом году посетителей ждут 50 объектов, 12 из них - новые. Снова ждут встречи с офисах архитекторов, творцов города.

„Сегодня город создается не только из зданий, зеленые зоны также очень важны. Что касается общественных пространств, мы говорим об общности, здоровье, устойчивости к климату. Поэтому естественно, что фестиваль охватывает и зеленые зоны“, – сказала один из организаторов фестиваля Эмилия Дексните.

Жителей ждет знакомство в Бернардинским садом, японским садом Sei Shin En, зеленой зоной в комплексе Business Garden Vilnius и в Науяместисе.

Экскурсии проведут гиды-волонтеры, в этом году их будет около 500.

Список объектов Open House Vilnius 2025:

Квартал „Стафанов сад“

Офис Demus Asset Management | бизнес-центр Artery

Cyber City | бывшая территория фабрики „Спарта“

Вильнюсский железнодорожный вокзал и депо

Вильнюсская хоральная синагога

Аттакальнисский троллейбусный парк

Межвоенная вилла Антония Кякшта

Lojoteka. Медийный центр

Литовская национальная филармония

Офисы WIX

TARTLE I Литовский центр знакомства с искусством

проспект Гедиминаса Friends & Frames

Центр современного искусства | ŠMC

Здание союза композиторов с кварталом жилых домов

Здание парламента Литвы

Дом-музей Казиса Варнялиса

Литовская национальная библиотека им. м.Мажвидаса

Дом Игнатия Парчевского

Вильнюсская теплофикационная электростанция Nr. 2

Галерея и мастерская Владаса Вилджюнаса

Музей Казимераса Жоромскиса

„Пассаж сенаторов“

Университет управления и экономики ISM | бывший центральный почтамт

Минкульт | бывший дом Израэля Бунимовича

Здание правительства

Центробанк Литвы

Nu Wave

Вильнюсский центр STEAM | ранее планетарий

Сквер на ул. Бокшто

Национальная галерея искусств | NDG

Dūmų fabrikas | бывшая фабрика кос

Жилой дом в Новой Вильне

Проспект Гедиминаса Crème de la Crème

Городок Литовской академии музыки и театра

Литовский институт литературы и фольклора | Дворец Вилейшисов

Дворец культуры и спорта

Департамент культурного наследия и исторические подвалы

Президентский дворец

Министерство образования, науки и спорта

Межвоенный жилой дом с квартирами В.Креве-Мицкявичюса и В.Миколайтиса-Путинаса

„Купеческий клуб“ – бизнес-центр

Kilo Health | бывшая пивоварня В.Шопена.

D9 – Artsy Office

Центр сельхозданных

Историческая квартира на ул. З.Серакауско

„Дом радио“

Большая аула ВУ

Центральное здание ЛРТ

Литовская медицинская библиотека

Административное здание Литовского союза кооперативов

Встречи с творцами

Paleko architektų studija

ARCHINOVA

HEIMA architects

DO ARCHITECTS

AKETURI

INBLUM

Ambraso architektų biuras

PUPA/ Life Over Space

2L Architects & Engineers

Вильнюсский муниципалитет

CREATIVE OPS

mmap.

Зеленые зоны

Японский сад Sei Shin En

Бернардинский сад

Business Garden Vilnius – зеленая зона в Лаздинай

Когда говорят улицы – трансформация в Науяместисе

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