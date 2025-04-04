В мае посетителей Open House Vilnius пригласят исследовать архитектуру

„Тема „Наследие будущего“ побуждает нас подумать, какие решения современной архитектуры станут наследием будущих поколений и как наши ценности, образ жизни и вызовы будут формировать окружение. Мы часто думаем, что наследие неизменно, но каждое поколение должно найти свой контакт с теми элементами, которые для них особенно значимы“, – сказала архитектор Сольвейга Бупжялите.
В этом году посетителей ждут 50 объектов, 12 из них - новые. Снова ждут встречи с офисах архитекторов, творцов города.
„Сегодня город создается не только из зданий, зеленые зоны также очень важны. Что касается общественных пространств, мы говорим об общности, здоровье, устойчивости к климату. Поэтому естественно, что фестиваль охватывает и зеленые зоны“, – сказала один из организаторов фестиваля Эмилия Дексните.
Жителей ждет знакомство в Бернардинским садом, японским садом Sei Shin En, зеленой зоной в комплексе Business Garden Vilnius и в Науяместисе.
Экскурсии проведут гиды-волонтеры, в этом году их будет около 500.
Список объектов Open House Vilnius 2025:
Квартал „Стафанов сад“
Офис Demus Asset Management | бизнес-центр Artery
Cyber City | бывшая территория фабрики „Спарта“
Вильнюсский железнодорожный вокзал и депо
Вильнюсская хоральная синагога
Аттакальнисский троллейбусный парк
Межвоенная вилла Антония Кякшта
Lojoteka. Медийный центр
Литовская национальная филармония
Офисы WIX
TARTLE I Литовский центр знакомства с искусством
проспект Гедиминаса Friends & Frames
Центр современного искусства | ŠMC
Здание союза композиторов с кварталом жилых домов
Здание парламента Литвы
Дом-музей Казиса Варнялиса
Литовская национальная библиотека им. м.Мажвидаса
Дом Игнатия Парчевского
Вильнюсская теплофикационная электростанция Nr. 2
Галерея и мастерская Владаса Вилджюнаса
Музей Казимераса Жоромскиса
„Пассаж сенаторов“
Университет управления и экономики ISM | бывший центральный почтамт
Минкульт | бывший дом Израэля Бунимовича
Здание правительства
Центробанк Литвы
Nu Wave
Вильнюсский центр STEAM | ранее планетарий
Сквер на ул. Бокшто
Национальная галерея искусств | NDG
Dūmų fabrikas | бывшая фабрика кос
Жилой дом в Новой Вильне
Проспект Гедиминаса Crème de la Crème
Городок Литовской академии музыки и театра
Литовский институт литературы и фольклора | Дворец Вилейшисов
Дворец культуры и спорта
Департамент культурного наследия и исторические подвалы
Президентский дворец
Министерство образования, науки и спорта
Межвоенный жилой дом с квартирами В.Креве-Мицкявичюса и В.Миколайтиса-Путинаса
„Купеческий клуб“ – бизнес-центр
Kilo Health | бывшая пивоварня В.Шопена.
D9 – Artsy Office
Центр сельхозданных
Историческая квартира на ул. З.Серакауско
„Дом радио“
Большая аула ВУ
Центральное здание ЛРТ
Литовская медицинская библиотека
Административное здание Литовского союза кооперативов
Встречи с творцами
Paleko architektų studija
ARCHINOVA
HEIMA architects
DO ARCHITECTS
AKETURI
INBLUM
Ambraso architektų biuras
PUPA/ Life Over Space
2L Architects & Engineers
Вильнюсский муниципалитет
CREATIVE OPS
mmap.
Зеленые зоны
Японский сад Sei Shin En
Бернардинский сад
Business Garden Vilnius – зеленая зона в Лаздинай
Когда говорят улицы – трансформация в Науяместисе