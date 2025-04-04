В мае посетителей Open House Vilnius пригласят исследовать архитектуру

„Тема „Наследие будущего“ побуждает нас подумать, какие решения современной архитектуры станут наследием будущих поколений и как наши ценности, образ жизни и вызовы будут формировать окружение. Мы часто думаем, что наследие неизменно, но каждое поколение должно найти свой контакт с теми элементами, которые для них особенно значимы“, – сказала архитектор Сольвейга Бупжялите.

В этом году посетителей ждут 50 объектов, 12 из них - новые. Снова ждут встречи с офисах архитекторов, творцов города.