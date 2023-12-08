В Лукишкской тюрьме пройдет гастроярмарка

На этот раз гастроярмарка охватит выходные две недели подряд - с 7 по 10 декабря и с 14 по 17 декабря. На ярмарке ждут дегустации, презентации новых товаров, музыка, танцы, выступления и подарки. Все на этой ярмарке будет связано с едой.
В прошлом году все желающие не вместились на территорию комплекса Лукишкской тюрьмы, поэтому в этом году откроют церковь Св. Николая Чудотворца и другие пространства бывшей тюрьмы.
Вход на ярмарку - бесплатный. Свою продукцию на ярмарке представят Aštriai Aštru, Kalba plytos, Backstage Cafe, Pakruojo dvaro spirito varykla, Nuogienė, Užpelkių medus, Sidro istorijos, Kaunas Sauce, Gerų minčių ūkis, Herbariumas, Beneplácito и др. Больше 50 производителей, поставщиков, фермеров предложат свою продукцию посетителям ярмарки.
Время работы:
7 – 10 и 14 – 17 декабря
IV 16:00 – 22:00
V 16:00 – 22:00
VI 12:00 – 22:15
VII 12:00 – 22:15