2025.01.11 07:42

В Литву заглянет зима: температура опустится до -9 градусов

 
ru.DELFI.lt

В субботу днем циклон из Литвы не уйдет. Будет пасмурно. Во многих районах ожидаются осадки, в основном небольшой снег. Будет дуть холодный ветер. Температура оставит от 1 градуса мороза до 3 тепла. При минусовой температуре прогнозируют гололед.

В воскресенье ночью облака заволокут небо. Почти повсюду пройдет снег. Сохранится сильный ветер. Похолодает. Утром будет 0-5 градусов мороза. Днем в большинстве районов также выпадет снег. Еще больше усилится ветер. У моря порывы ветра достигнут 15-17 м/с. Позже начнется метель. Температура будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В понедельник атмосферное давление поднимется. Осадков будет немного. Небольшой снег выпадет лишь в некоторых районах, однако ночью ожидается мороз. Температура опустится до 4-9 градусов мороза. Днем потеплеет, будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

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