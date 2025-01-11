В Литву заглянет зима: температура опустится до -9 градусов

В воскресенье ночью облака заволокут небо. Почти повсюду пройдет снег. Сохранится сильный ветер. Похолодает. Утром будет 0-5 градусов мороза. Днем в большинстве районов также выпадет снег. Еще больше усилится ветер. У моря порывы ветра достигнут 15-17 м/с. Позже начнется метель. Температура будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.