2025.04.18 15:48

В Литву вернулась редкая хищная птица: преодолела большое расстояние

 
Виктория Дачинскайте
ru.DELFI.lt
Erelis žuvininkas grįžo namo
Erelis žuvininkas grįžo namo
ФОТО: Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus

В Литву с зимовья возвращаются пернатые. Многие из них преодолевают огромное расстояние. Например, скопа – редкий в Литве вид, должна пролететь 7000 км.

„Уже середина весны, в Литву вернулись и продолжают возвращаться улетевшие на зиму птицы“, – писали работники зоологического музея им. Тадаса Иванаускаса.

Орнитологи музея во время исследований закрепили на десятках птиц датчики, которые помогают собирать ценную информацию о миграции пернатых.

Работники музея наблюдают за скопой, гнездящейся в Кайшядорском районе, она уже вернулась с зимовья.

Erelis žuvininkas

„Несколько лет назад закрепленный на взрослой птице датчик позволил отслеживать ее перемещение в Африку и назад. В этом году самец вылетел из Камеруна 20 марта и, преодолев 7400 км, 10 апреля вернулся в гнездо“, – писали орнитологи. По их словам, в этом гнезде пара в прошлом году вырастила трех птенцов.

Скопа занесена в список охраняемых видов Литвы.

В Литве насчитывается всего 40–50 пар этих птиц.

Erelis žuvininkas sugavo žuvį

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