В Литву вернулась редкая хищная птица: преодолела большое расстояние

„Уже середина весны, в Литву вернулись и продолжают возвращаться улетевшие на зиму птицы“, – писали работники зоологического музея им. Тадаса Иванаускаса.
Орнитологи музея во время исследований закрепили на десятках птиц датчики, которые помогают собирать ценную информацию о миграции пернатых.
Работники музея наблюдают за скопой, гнездящейся в Кайшядорском районе, она уже вернулась с зимовья.
„Несколько лет назад закрепленный на взрослой птице датчик позволил отслеживать ее перемещение в Африку и назад. В этом году самец вылетел из Камеруна 20 марта и, преодолев 7400 км, 10 апреля вернулся в гнездо“, – писали орнитологи. По их словам, в этом гнезде пара в прошлом году вырастила трех птенцов.
Скопа занесена в список охраняемых видов Литвы.
В Литве насчитывается всего 40–50 пар этих птиц.