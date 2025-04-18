В Литву вернулась редкая хищная птица: преодолела большое расстояние

„Несколько лет назад закрепленный на взрослой птице датчик позволил отслеживать ее перемещение в Африку и назад. В этом году самец вылетел из Камеруна 20 марта и, преодолев 7400 км, 10 апреля вернулся в гнездо“, – писали орнитологи. По их словам, в этом гнезде пара в прошлом году вырастила трех птенцов.