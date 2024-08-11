В Литву вернется тепло, однако дождь и ветер прогнозируют во многих регионах

На большей части территории страны, особенно на севере и на востоке, ожидаются кратковременные дожди. Местами возможны грозы. Будет дуть холодный порывистый ветер, скорость ветра 15-20 м/с. Из-за дождя и ветра будет всего 18-23 градусов тепла. Теплее будет на юге страны.

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В ночь на понедельник циклон понемногу начнет удалятся и ненадолго усилится зона высокого атмосферного давления. Небольшие дожди пройдут лишь местами. Будет дуть холодный ветер, сильные порывы ожидаются только у моря (15-17 м/с). Ночью будет 11-16 градусов тепла.