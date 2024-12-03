В Литву спешит зима: в ближайшие дни прогнозируют мокрый снег, а затем просто снег

В большинстве районов время от времени будет идти дождь, правда, осадки будут небольшими. Вечером на севере страны уже будет идти дождь со снегом. Днем будет 1–5 градусов тепла, у моря 6–8 градусов тепла.

В среду ночью облачность сохранится, прояснений не ожидается. В большинстве районов прогнозируют осадки. В основном будет идти дождь и мокрый снег. Ночью будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Там, где будет прохладно, ожидаются смешанные осадки, поэтому условия на дорогах будут сложными.