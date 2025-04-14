В Литву пришло весеннее тепло

Несмотря на осадки, будет тепло – воздух прогреется до 16-21, на западе до 12-15 градусов.

В ночь на вторник холодный атмосферный фронт уйдет еще дальше от Литвы, но в первой половине ночи облачность местами еще сохранится. Местами, в основном на северо-востоке, возможны небольшие дожди. Кое-где на западе туман. Ночью будет 4-9 градусов тепла.

Во вторник днем будет тепло и солнечно. Ожидается переменная облачность, но особых осадков не ожидается. Будет 18-23 градуса тепла. На Куршской косе ожидается 15-17 градусов.

В среду ночью местами, в основном на юго-западе,а днем в большинстве районов пройдут небольшие дожди. Ночью будет 6-11, днем 14-19, местами до 21 градуса тепла.