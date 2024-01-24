В Литву пришли сильные осадки, синоптики обновили прогноз

Небольшое похолодание прогнозируют в пятницу. В этот день будет идти снег.

"По-прежнему погоду обусловит зона низкого атмосферного давления, смешанные осадки ожидаются и ночью и днем. Будет идти мокрый снег и дождь. В четверг ночью - в основном дождь, а днем - мокрый снег. Местами, особенно на юго-западе, ждет порывистый ветер. И ночью и днем будет 0-4 градуса тепла", – сказала Дауноравичюте.

И в четверг, по ее словам, погода не будет зимней.

"Правда, зимней она не будет. Например, в среду пришел еще один активный атлантический циклон, который принес немало осадков. По всей стране ожидается мокрый снег. На западе вместо мокрого снега - дождь, осадки будут смешанными. Прогнозируют порывистый ветер, до 15–20 м/с. Температура 2–6 градусов тепла", – заметила синоптик.

"В эти дни будет выше нуля, но ведь земля промерзла. И поэтому из-за смешанных осадков, падающих на замерзшую землю, будет формироваться гололед", – сказала Дауноравичюте, заметив, что погода будет переменчивой.

По ее словам, в течение какого-то времени улицы литовских городов будут похожи на катки.

"В пятницу прогнозируют небольшой снег и гололед. В пятницу ночью будет 0 – 3 градуса мороза. Гололед прогнозируют в пятницу и ночью и днем, поскольку днем будет от 0–3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

По нынешним прогнозам, в пятницу и в выходные погода будет больше похожа на зимнюю", – сказала синоптик.

В субботу ожидается еще одна порция осадков с запада.

"Придет еще один циклон. В субботу ночью и днем ожидаются уже не смешанные осадки, а снег. Местами на самом деле пойдет снег, днем небольшой. В субботу ночью будет 2–7 градусов мороза, а днем будет около 0", – заметила Дауноравичюте.

В воскресенье усилится зона высокого атмосферного давления, поэтому и ночью и днем возможны небольшие осадки.

"День будет прохладнее, особенно холодно будет ночью - 5–10 градусов мороза, а на востоке страны 11–14 градусов. Можно сказать, воскресная ночь будет самой холодной на этой неделе. Однако днем будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла", – сказала Дауноравичюте.