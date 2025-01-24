2025.01.24 07:22

В Литву пришла теплая, но дождливая и мрачная погода

 
ru.DELFI.lt
Žiemiški orai
Žiemiški orai
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

В пятницу днем Литва окажется в зоне действия низкого атмосферного давления. Будет пасмурно, низкие облака немного рассеются разве что к вечеру.

Местами пройдут небольшие осадки, в основном мокрый снег и снег. Наибольшая вероятность осадков на востоке страны. Воздух прогреется до 1–5 градусов.

В субботу ночью придет новый атмосферный фронт. Начиная со взморья, будут распространяться осадки, которые уже утром охватят большую часть Западной Литвы. Будет идти дождь, местами мокрый снег. Температура будет от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла.

В субботу днем атмосферный фронт продолжит свой путь над Литвой. Будет пасмурно, вероятность осадков невелика. В большинстве районов будет идти дождь, морось, на востоке мокрый снег. Усилится ветер. Воздух прогреется до 2–7 градусов тепла.

В воскресенье ночью ожидаются осадки - дождь или морось. Меньше осадков будет во второй половине ночи. Ночью будет 0-5 градусов тепла.

В воскресенье днем рядом с Литвой будет держаться атмосферный фронт. Вероятность прояснений будет небольшой, ненадолго солнце может выглянуть только на северо-западе страны. На юго-востоке прогнозируют осадки. На этот раз дождь будет более обильным. Днем будет 3–7 градусов тепла.

Новая неделе перемен не принесет. В понедельник погоду обусловит низкое атмосферное давление. Ночью еще во многих районах будет идти небольшой дождь,. Днем особых осадков не ожидается, однако по-прежнему будет облачно.

Ночью будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, а ночью 2–7 градусов тепла.

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