В Литву пришла теплая, но дождливая и мрачная погода

В воскресенье днем рядом с Литвой будет держаться атмосферный фронт. Вероятность прояснений будет небольшой, ненадолго солнце может выглянуть только на северо-западе страны. На юго-востоке прогнозируют осадки. На этот раз дождь будет более обильным. Днем будет 3–7 градусов тепла.