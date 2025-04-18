В Литву пришла пыль из Сахары: синоптик сказал, сколько времени будет плохое качество воздуха

„Такое бывает нечасто, но такие сильные южные потоки приносят необычное тепло, какое у нас сейчас“, – сказал он.

По словам Старкуса, качество воздуха ухудшится. Спутники показывают замутнение воздуха в нашем регионе.

„И само небо не голубое – хотя и ясно, блеклый цвет обусловлен этими частицами“, – сказал он.

Это явление будет наблюдаться, пока не уйдет пыль.

„Пыль задержится на ближайшие пару суток. Обычно эти потоки уходят, когда меняется ветер“, – заметил Старкус.

Однако, по словам синоптика, в выходные сохранится южный ветер, а с ним и пыль.

По словам Старкуса, после теплого четверга погода не изменится, в пятницу будет похожая температура.