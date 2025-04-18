2025.04.18 11:22

В Литву пришла пыль из Сахары: синоптик сказал, сколько времени будет плохое качество воздуха

 
ru.DELFI.lt
Sacharos dulkės keliauja virš Europos
Sacharos dulkės keliauja virš Europos
ФОТО: KONRAD K./SIPA | Scanpix

В Литву пришла пыль из Сахары. Синоптик Паулюс Старкус сказал Žinių radijаs, что такой плохой воздух продержится несколько дней. По его словам, необычное для этого времени года тепло не задержится.

„Такое бывает нечасто, но такие сильные южные потоки приносят необычное тепло, какое у нас сейчас“, – сказал он.

По словам Старкуса, качество воздуха ухудшится. Спутники показывают замутнение воздуха в нашем регионе.

„И само небо не голубое – хотя и ясно, блеклый цвет обусловлен этими частицами“, – сказал он.

Это явление будет наблюдаться, пока не уйдет пыль.

„Пыль задержится на ближайшие пару суток. Обычно эти потоки уходят, когда меняется ветер“, – заметил Старкус.

Однако, по словам синоптика, в выходные сохранится южный ветер, а с ним и пыль.

По словам Старкуса, после теплого четверга погода не изменится, в пятницу будет похожая температура.

„А может и выше и ночь была теплой, температура местами не опускалась ниже 10 градусов, а на западе было 15-16 градусов“, – сказал синоптик.

В пятницу будет выше 25 градусов, местами 27-28 градусов.

Он не исключил, что местами в пятницу будет 29 градусов. Это будет новым рекордом.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии