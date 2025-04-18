В Литву пришла пыль из Сахары: синоптик сказал, сколько времени будет плохое качество воздуха

„Такое бывает нечасто, но такие сильные южные потоки приносят необычное тепло, какое у нас сейчас“, – сказал он.
По словам Старкуса, качество воздуха ухудшится. Спутники показывают замутнение воздуха в нашем регионе.
„И само небо не голубое – хотя и ясно, блеклый цвет обусловлен этими частицами“, – сказал он.
Это явление будет наблюдаться, пока не уйдет пыль.
„Пыль задержится на ближайшие пару суток. Обычно эти потоки уходят, когда меняется ветер“, – заметил Старкус.
Однако, по словам синоптика, в выходные сохранится южный ветер, а с ним и пыль.
По словам Старкуса, после теплого четверга погода не изменится, в пятницу будет похожая температура.
„А может и выше и ночь была теплой, температура местами не опускалась ниже 10 градусов, а на западе было 15-16 градусов“, – сказал синоптик.
В пятницу будет выше 25 градусов, местами 27-28 градусов.
Он не исключил, что местами в пятницу будет 29 градусов. Это будет новым рекордом.