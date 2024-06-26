2024.06.26 07:02

В Литву пришла изнуряющая жара: во многих районах воздух прогреется до 30 градусов

 
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Žmonės mėgaujasi kaitra
Žmonės mėgaujasi kaitra
ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas

В среду днем погоду в Литве обусловит зона высокого атмосферного давления.

С утра по всей Литве будет ясно. Днем немного белых облаков появится на юго-западе страны. В других районах ясно будет до самого вечера.

Весь день без осадков. Воздух прогреется до 27–29 градусов, немного прохладнее - 25–26 градусов, будет у моря. В некоторых районах температура поднимется до 30 градусов.

В четверг ночью перемен не ожидается. Даже редкие облака рассеются, ясно будет по всей стране. Без осадков, ночью будет 13–18 градусов.

В четверг днем ситуация почти не изменится. Антициклон немного сдвинется к востоку, Литва останется в его теплой западной части. Ожидается малооблачная погода. Без осадков. Воздух прогреется до 27–32 градусов.

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