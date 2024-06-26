В Литву пришла изнуряющая жара: во многих районах воздух прогреется до 30 градусов

С утра по всей Литве будет ясно. Днем немного белых облаков появится на юго-западе страны. В других районах ясно будет до самого вечера.

Весь день без осадков. Воздух прогреется до 27–29 градусов, немного прохладнее - 25–26 градусов, будет у моря. В некоторых районах температура поднимется до 30 градусов.

В четверг ночью перемен не ожидается. Даже редкие облака рассеются, ясно будет по всей стране. Без осадков, ночью будет 13–18 градусов.