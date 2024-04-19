В Литву приезжает легендарный "горец" Дункан Маклауд: состоятся встречи и дискуссии

История родившегося в Шотландском нагорье в XVI веке Дункана Маклауда в свое время приковывала к экранам миллионы людей во всем мире. Он стал иконой телевидения, его имя в наши дни, вероятно, слышали все. Дункана Маклауда сыграл британский актер Эдриан Пол.