В Литву придет самая теплая часть антициклона: после идеальных выходных наступят перемены

Днем в Литве будет солнечно и сухо. Погода была бы как во время бабьего лета, если бы не сильный юго-восточный ветер. На востоке страны будет 10–12, на западе 13–14, местами на юго-западе до 15 градусов тепла.
В выходные дни Литва останется в западной части антициклона.
В субботу и ночью и днем погода будет ясной. Осадков не ожидается. Ночью будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, на Куршской косе - 4–7 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 10–14 градусов, теплее снова будет на юго-западе.
В воскресенье погода почти не изменится, но антициклон уже начнет ослабевать. Днем на западе появятся перьевые облака. Осадков не ожидается. Ночью у моря будет 5–7 градусов тепла, на юго-востоке 1-2 градуса мороза. Днем воздух прогреется до 10–15 градусов тепла.
В понедельник погода изменится, с запада приблизится зона низкого атмосферного давления. Увеличится облачность. Ночью без дождя, но будет ветрено. Ночью будет 1–6 градусов тепла, у моря 7–9 градусов тепла. Днем местами, наибольшая вероятность на северо-западе, пройдут небольшие дожди. Воздух прогреется до 10–15 градусов тепла.