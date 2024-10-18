В Литву придет самая теплая часть антициклона: после идеальных выходных наступят перемены

Днем в Литве будет солнечно и сухо. Погода была бы как во время бабьего лета, если бы не сильный юго-восточный ветер. На востоке страны будет 10–12, на западе 13–14, местами на юго-западе до 15 градусов тепла.

В выходные дни Литва останется в западной части антициклона.

В субботу и ночью и днем погода будет ясной. Осадков не ожидается. Ночью будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, на Куршской косе - 4–7 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 10–14 градусов, теплее снова будет на юго-западе.