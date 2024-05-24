2024.05.24 11:45

В Литву из Беларуси на пару часов забрел медведь

 
ELTA
ru.DELFI.lt

Во вторник утром пограничники заставы Кабяляй зафиксировали, как границу Беларуси с Литвой пересек медведь. Он на территории Евросоюза провел около трех часов, сообщила Служба охраны государственной границы (СОГГ).

По данным СОГГ, во вторник примерно в 4.30 утра в Варенском районе на территории государственного природного заповедника Чяпкяляй пограничники через систему пограничного контроля заметили медведя.

„На границе с Беларусью, с литовской стороны, проложена колючая проволока и установлен забор для защиты от наплыва мигрантов. Из-за неустойчивого грунта и естественных препятствий в болотистом кустарнике Чяпкяляй не было возможности установить такую ​​инфраструктуру, поэтому границу здесь пограничники Кабяляй охраняют другими средствами“, - указывается в сообщении службы.

Примерно в 7.30 час. медведь вернулся в Беларусь, и в последние дни в Чяпкяляй его больше не видели.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Be raštiško ELTA sutikimo šios naujienos tekstą kopijuoti draudžiama.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии