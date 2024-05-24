В Литву из Беларуси на пару часов забрел медведь

По данным СОГГ, во вторник примерно в 4.30 утра в Варенском районе на территории государственного природного заповедника Чяпкяляй пограничники через систему пограничного контроля заметили медведя.

„На границе с Беларусью, с литовской стороны, проложена колючая проволока и установлен забор для защиты от наплыва мигрантов. Из-за неустойчивого грунта и естественных препятствий в болотистом кустарнике Чяпкяляй не было возможности установить такую ​​инфраструктуру, поэтому границу здесь пограничники Кабяляй охраняют другими средствами“, - указывается в сообщении службы.