В Литву идут сильные дожди

„Прохлады еще придется подождать. Тепло будет на протяжении всей недели и только дождь принесет небольшое облегчение. Циклоны установятся над Скандинавией. Один из них ночью достигнет запада и юго-запада Литвы, днем ослабеет, а потом прольется дождями на северо-востоке и востоке страны. Второй циклон достигнет Литвы в четверг, пройдут дожди с грозами. С пятницы снова установится зона высокого атмосферного давления, будет тепло, днем возможны небольшие осадки. С воскресенье придут циклоны. В начале следующей недели пройдут дожди, жара отступит“, – сказала Латвенайте.