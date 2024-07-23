В Литву идут сильные дожди

„Прохлады еще придется подождать. Тепло будет на протяжении всей недели и только дождь принесет небольшое облегчение. Циклоны установятся над Скандинавией. Один из них ночью достигнет запада и юго-запада Литвы, днем ослабеет, а потом прольется дождями на северо-востоке и востоке страны. Второй циклон достигнет Литвы в четверг, пройдут дожди с грозами. С пятницы снова установится зона высокого атмосферного давления, будет тепло, днем возможны небольшие осадки. С воскресенье придут циклоны. В начале следующей недели пройдут дожди, жара отступит“, – сказала Латвенайте.
В ночь на вторник дожди пройдут на западе и юго-западе страны, днем также ожидаются осадки, местами с грозами. Ночью будет 14-19°C, теплее будет на западе и юго-западе, днем 24-29°C, у моря 21-23°C.
24 июля будут идти дожди с грозами. Спокойнее и суше будет на западе страны. Днем 14-16°C, на западе 11-13°C, днем 22-27°C.
В четверг пройдут дожди с грозами, днем местами осадки будут сильными. Спокойнее будет на западе. Ночью 13-17°C, днем 22-27°C, прохладнее будет на взморье.
В пятницу ночью местами пройдет небольшой дождь. Днем ожидаются небольшие ливни, чаще они ожидаются на западе и на юго-западе. Ночью 13-18°C, днем 23-28°C, теплее будет на северо-востоке и на востоке страны.
В воскресенье небольшие дожди. Ночью15-18°C, днем 19-24°C, теплее будет на востоке и юго-востоке.