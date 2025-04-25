В Литву идут холода: первые весенние заморозки ударят беспощадно

В ночь на субботу Литва окажется под влиянием антициклона, а вместе с ним в страну будет поступать более холодный воздух. Плотные облака на небе рассеются, и небо, скорее всего, будет совершенно ясным. Дождей не ожидается. Ветер северный, северо-западный, ночью стихнет, 5-10 м/с. В тихую и ясную ночь температура опустится ниже нуля — во многих местах ожидаются заморозки 0–5 градусов холода, и лишь местами температура воздуха останется положительной, на Куршской косе около 1–3 градусов тепла.
В субботу днем на большей части территории Литвы погода останется аналогичной, однако приближающийся с северо-востока холодный атмосферный фронт принесет небольшие осадки. Местами, в основном на северо-восточной окраине страны, пройдут небольшие кратковременные осадки, может появиться снег. Ветер северный, северо-западный вновь усилится до 8-13 м/с. Температура не будет быстро повышаться и будет колебаться в пределах 7-12 градусов тепла.
В воскресенье погодная ситуация не изменится — останется холодной и сухой. Центр системы высокого давления установится над южной частью Балтийского моря. В течение дня ожидается переменная облачность, осадков не ожидается. Во многих районах ожидаются заморозки от 1 до 6 градусов холода, температура почвы местами достигнет 8 градусов холода. На Куршской косе температура воздуха останется чуть выше нуля, а дневные температуры достигнут 8-13 градусов тепла.
В понедельник, хотя область высокого давления сместится на юг, день все равно будет более сухим. Ночью и днем ожидается слабая облачность, осадков по-прежнему не ожидается. Юго-западный ветер изменит направление, ночью будет слабым, днем усилится до ощутимых 7–12 м/с. Ночью ожидается еще одна холодная погода, во многих местах в воздухе и на поверхности почвы ожидаются заморозки от 0 до 5 градусов холода, местами температура составит около 1-3 градусов тепла, днем будет немного теплее, температура воздуха достигнет 11-16, а на побережье 8-10 градусов тепла.
Во вторник циклон, движущийся на север, принесет в страну более низкие облака, однако эти облака не принесут существенных осадков. Ветер юго-западный, западный, днем сильный, до 9-14 м/с. По мере продвижения более теплой воздушной массы температура во многих местах останется положительной, примерно около 1–6 градусов тепла, будет меньше заморозков, лишь местами похолодает до 0–3 градусов. Днем температура составит 14–19 градусов, на побережье — 10–13 градусов тепла.