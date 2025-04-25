В Литву идут холода: первые весенние заморозки ударят беспощадно

В воскресенье погодная ситуация не изменится — останется холодной и сухой. Центр системы высокого давления установится над южной частью Балтийского моря. В течение дня ожидается переменная облачность, осадков не ожидается. Во многих районах ожидаются заморозки от 1 до 6 градусов холода, температура почвы местами достигнет 8 градусов холода. На Куршской косе температура воздуха останется чуть выше нуля, а дневные температуры достигнут 8-13 градусов тепла.

В понедельник, хотя область высокого давления сместится на юг, день все равно будет более сухим. Ночью и днем ​​ожидается слабая облачность, осадков по-прежнему не ожидается. Юго-западный ветер изменит направление, ночью будет слабым, днем ​​усилится до ощутимых 7–12 м/с. Ночью ожидается еще одна холодная погода, во многих местах в воздухе и на поверхности почвы ожидаются заморозки от 0 до 5 градусов холода, местами температура составит около 1-3 градусов тепла, днем ​​будет немного теплее, температура воздуха достигнет 11-16, а на побережье 8-10 градусов тепла.