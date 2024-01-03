В Литву идет зимняя стужа, показания термометра могут неприятно удивить

В среду днем во многих районах выпадет снег, больше всего осадков ожидается на юге страны. Из-за сильного восточного, северо-восточного ветра (8-13 м/с), местами прогнозируют поземку и сложные условия на дорогах. Кроме того, ожидаются сильные порывы ветра, до 15-18 м/с, которые усилят холод. Температура днем будет 6-11 градусов мороза, на северо-востоке страны до 13 градусов мороза.

В ночь на четверг во многих районах выпадет снег, ожидается поземка. По-прежнему ожидается сильный восточный, северо-восточный ветер с порывами до 15-17 м/с. Ночью будет 8-13 градусов мороза, местами до 16 градусов мороза. Днем температура будет такой же, как и ночью - 8-13 градусов ниже нуля.

В ночь на пятницу во многих местах будет идти снег, однако днем его будет меньше. Ветер сменится на северный, но успокоится, будет 6-11 м/с ночью и 4-9 м/с днем. Осадков будет меньше, однако будет больше прояснений, а с ними придут и более сильные морозы.