В Литву идет зима: известно, когда ударят морозы и пойдет снег

В большинстве районов прогнозируют осадки, местами будет идти мокрый снег. На юге дожди будут более назойливыми, на севере осадков будет меньше. Днем будет всего 1-6 градусов тепла – теплее будет на западе страны - 3-5 градусов и около Куршского залива - 4-6 градусов. Прохладнее будет на северо-востоке - 1-3 градусов тепла.