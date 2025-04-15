В Литву идет жара: три дня прогнозируют рекордно высокую температуру

На странице службы meteo.lt в фейсбуке сказано, что в ночь на среду во многих районах прогнозируют осадки, в основном небольшой дождь. температура составит 7–12 градусов тепла.

В среду днем во многих районах пройдут дожди. Местами с грозами. Днем будет 13–18, местами 20 градусов тепла.

В ночь на четверг местами пройдут небольшие дожди, днем без особых осадков. Ночью и утром туман. Ночью будет 6–11, днем 22–27, на Куршской косе 19–21 градус.

В пятницу без дождя. Ночью 8–13, днем 23–28, на западе страны 19–22 градуса.

В субботу днем местами небольшие дожди, возможны грозы. Ночью 8–13, днем 21–26, на западе страны 17–20 градусов тепла.