2024.06.25 08:28

В Литву идет жара, прохладнее будет только у моря

 
ru.DELFI.lt
Kaitra sostinėje
Kaitra sostinėje
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Во вторник днем погоду в Литве обусловит антициклон. Утром будет ясно. Небольшая облачность сохранится до вечера, только на востоке и на юге местами в небе появятся небольшие облака. Дождя не будет. Воздух прогреется до 25–28 градусов. Прохладнее будет только у моря - 23–24 градусов тепла.

В среду ночью будет сухо и тепло. Небо будет ясным по всей стране. Ночью ожидается 10–15, на Куршской косе 16–17 градусов тепла.

В среду днем центр антициклона будет недалеко от Литвы. Небо будет ясным. Осадков не ожидается. Воздух прогреется до 25–29, местами до 30 градусов.

В четверг Литва все еще останется в зоне действия антициклона. И ночью и днем без осадков. Ночью будет 13–18, днем 26–31 градус тепла.

Перемен не будет и в пятницу. Будет сухо и ясно. Ночью воздух прогреется до 14–19 градусов, а днем будет 27–32 градуса тепла.

По нынешним данным, в выходные будет жарко, небольшие осадки возможны разве что в воскресенье.

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