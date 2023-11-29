В Литву идет снежный циклон: один день будет особенным

В Вильнюсском и Утенском округах будет идти сильный снег. Меньше осадков прогнозируют в центральной части Литвы. На западе снег пройдет почти повсюду, но осадки будут небольшими.
Будет идти легкий снег, поэтому местами ожидается вьюга.
Днем будет 1-6 градусов мороза, у моря будет 0-2 градуса тепла.
В четверг циклон еще не уйдет из Литвы. Ночью снег будет идти во многих местах. Будет 4-9 градусов мороза. Днем в большинстве районов выпадет небольшой снег. Днем будет 0-5 градусов мороза.
В пятницу почти во всех районах пройдет небольшой снег. Ночью будет больше прояснений, температура опустится до 3-8, местами до 9-11 градусов. Днем усилится северо-западный ветер, поэтому местами возможна вьюга. Днем будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.