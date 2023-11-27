В Литву идет сильный циклон со снегом и вьюгами

В понедельник погоду в Литве обусловит дальняя часть западного циклона, на востоке будет облачно, а на западе - облачно с прояснениями. Местами, в основном в Аукштайтии, выпадет небольшой снег. Днем будет 1–6 градусов мороза.

Во вторник Литва окажется между двумя циклонами. Ночью ожидаются прояснения. На северо-востоке возможен небольшой снег. Температура составит 6–11 градусов, холоднее всего будет в Жемайтии.

Во вторник днем больше прояснений ожидается на юге и на востоке страны, у моря будет пасмурно, возможен небольшой снег. Днем будет от 0 градусов у моря до 5 градусов мороза на востоке.

В среду в Литву придет южный циклон. Облачность увеличится ночью. На юго-востоке после полуночи пойдет снег. Ночью будет 3–8 градусов мороза, на северо-востоке до 9–11 градусов мороза.

В среду днем будет пасмурно, во многих районах ожидается снег и метель. На востоке местами пройдет сильный снег, поднимется вьюга. Днем будет 1–6 градусов мороза.