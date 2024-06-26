В Литву идет почти тропическая жара, однако в выходные дни ждут перемены

„Этот антициклон Би „работает“, в праздники он был в стороне от Литвы, а сейчас установился над Скандинавией и странами Балтии. Позже он распространится над Восточной Европой и до Черного моря. Очень теплый и сухой воздух идет с юга, дождя придется подождать. Однако недолго, уже в субботу с северо-запада придет циклон с атмосферным фронтом, он доберется до Балтии и Литвы, поэтому пройдут сильные ливни с грозами.