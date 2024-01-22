В Литву идет переменчивая погода, ожидается тепло, ветер и дождь

Небо будет пасмурным. Во многих районах ожидаются осадки: снег, переходящий в мокрый снег, а на юго-западе в дождь. Местами, наибольшая вероятность на севере и на востоке страны, ожидается гололед. Будет дуть сильный ветер, порывы ветра будут достигать 15–18 м/с, у моря 20 м/с. Днем будет 0–5 градусов тепла, теплее будет у моря. В Вильнюсе будет ветрено, с переменчивыми осадками. Утром и днем гололед. Днем будет около 0, к вечеру станет 1–3 градусов тепла.

Во вторник ночью погоду в Литве обусловит юго-восточный, а днем южный край циклона. И ночью и днем во многих районах время от времени будут идти дожди. Ночью осадки будут средней интенсивности, в основном будет идти мокрый снег и дождь. Будет дуть сильный северо-западный ветер, ночью во многих местах, а днем местами порывы ветра будут достигать 15–18 м/с. Ночью будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем будет 0–5 градусов тепла.