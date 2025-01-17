В Литву идет очень теплая погода: будет, как ранней весной

Однако на востоке пасмурно будет весь день. Особых осадков не ожидается, разве что местами возможна небольшая морось. Усилится юго-западный ветер, местами порывы достигнут 15 м/с. В Литве потеплеет, будет 2–7 градусов тепла.
В субботу ночью особых перемен не ожидается. Будет облачно с прояснениями. Немного прояснений прогнозируют и на востоке страны. Вероятность осадков невелика. По-прежнему будет дуть сильный порывистый ветер. Ночью будет 0–4 градуса тепла, только местами будет до 1 градуса мороза.
В субботу днем будет облачно с редкими прояснениями в некоторых районах. Особых осадков не ожидается. Успокоится ветер. Воздух прогреется до 3–7, местами до 8 градусов тепла.
В воскресенье ночью в Литву придет очень теплая масса воздуха. Будет облачно, местами ожидается небольшая морось. Ночью будет 0–5 градусов тепла.
В воскресенье днем погода будет похожей. Будет пасмурно, особых осадков не ожидается, лишь местами прогнозируют морось и очень небольшой дождь. Днем будет 2–7 градусов тепла.
В начале новой недели перемен не ожидается. В понедельник будет облачно с небольшими прояснениями местами. Вероятность осадков невелика. Ветра не будет. Ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем будет 1–6 градусов тепла.