В Литву идет необычное бабье лето: климатолог объяснил, что изменится

„Это не аномальная погода. Помните, у нас бывает бабье лето, когда в октябре теплеет. Итак, возвращение тепла в октябре - это не аномалия, можно назвать это нетипичным бабьим летом“, – сказал климатолог.

На вопрос, почему это бабье лето необычное, Валюкас отметил, что происхождение этого тепла необычное, это не традиционное тепло, приходящее с антициклоном с Азорских островов.

Латвенайте рассказала, что антициклон, который принес прохладу, сейчас ослабевает.

„На юге и на востоке Литвы прошли небольшие дожди, сейчас атмосферный фронт уходит.