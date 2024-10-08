2024.10.08 16:39

В Литву идет необычное бабье лето: климатолог объяснил, что изменится

 
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Tirštas rūkas apgaubė bundantį Vilnių
Tirštas rūkas apgaubė bundantį Vilnių
ФОТО: Julius Kalinskas | Elta

Вскоре в Литву придет тепло, по словам климатолога Донатаса Валюкаса, это не аномалия, скорее, это необычное бабье лето. Синоптик Эльвира Латвенайте рассказала, сколько продержится теплая погода.

„Это не аномальная погода. Помните, у нас бывает бабье лето, когда в октябре теплеет. Итак, возвращение тепла в октябре - это не аномалия, можно назвать это нетипичным бабьим летом“, – сказал климатолог.

На вопрос, почему это бабье лето необычное, Валюкас отметил, что происхождение этого тепла необычное, это не традиционное тепло, приходящее с антициклоном с Азорских островов.

Латвенайте рассказала, что антициклон, который принес прохладу, сейчас ослабевает.

„На юге и на востоке Литвы прошли небольшие дожди, сейчас атмосферный фронт уходит.

В среду облака атмосферного фронта, дожди и сильный южный ветер принесет Герда III, но с южными потоками придет потепление. К этой системе циклонов, охватившей почти всю Европу, со среды присоединится бывший тропический ураган „Кирк“, который станет простым циклоном. На западе Европы будет ветрено и дождливо.

В Скандинавию и Балтию он придет в пятницу. Бурным будет Балтийское море, но сама территория Литвы не ощутит больших перемен. Пойдут дожди, похолодает. В выходные и в начале следующей недели снова похолодает, даже значительно. По ночам ожидаются заморозки, днем также будет прохладно“, – предупредила синоптик.

В среду ночью пройдут дожди, днем осадков будет больше и снова на западе страны. Ночью будет 6–11°C, днем 17–21°C.

В четверг ночью пройдут дожди на северо-востоке и на востоке страны, днем без осадков. Ночью будет 9–14°C, днем 17–21°C.

В пятницу ночью пройдут дожди, днем осадки будут обильными. Ночью будет 11–14°C, днем 12–16°C.

В субботу ночью дожди пройдут на северо-востоке и на востоке, а днем на западе страны. Ночью будет 5–8°C, у моря 9–12°C, днем 11–14°C.

В воскресенье без особых осадков. Ночью 1–6°C, у моря 9–11°C, днем 10–13°C.

В понедельник без особых осадков. Ночью 1–4°C, у моря 8–10°C, днем 10–12°C.

Во вторник небольшие дожди. Ночью 2–6°C, у моря 9–11°C, днем 11–13°C.“

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