В Литву идет небольшое потепление, но осадков будет немного

 
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ФОТО: DELFI / Jonas Balčiūnas

В воскресенье днем погоду в Литве обусловит зона высокого атмосферного давления, вернее ее оконечность. Будет облачно, во многих районах возможны небольшие осадки, в основном дождь или морось.

На большей части территории страны прогнозируют гололед. Местами возможен туман. В воскресенье потеплеет, после обеда будет от 1 градуса мороза на востоке до 4 градусов тепла на западе страны.

В понедельник с юго-востока приблизится зона высокого атмосферного давления. Во многих районах будет пасмурно, на западе днем возможны прояснения. Особых осадков в этот день не ожидается. Местами еще прогнозируют гололед. Ночью будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем будет 0-5 градусов тепла.

Во вторник по-прежнему Литва будет находиться под влиянием зоны высокого атмосферного давления. Будет облачно с прояснениями, особых осадков не ожидается. Гололед. Ночью будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем будет 0-4 градуса тепла.

В среду антициклон уйдет, с северо-запада придет зона низкого атмосферного давления. Снова увеличится облачность, возможны небольшие осадки. Ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 0-5 градусов тепла.

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