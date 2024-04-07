В Литву идет летнее тепло

 
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Pavasaris Druskininkuose
Pavasaris Druskininkuose
ФОТО: Romas Sadauskas-Kvietkevičius

В ночь на воскресенье в Литве усилилась зона высокого атмосферного давления. Днем антициклон обусловит погоду. Ожидается переменная облачность. Осадков не прогнозируют, но будет дуть ощутимый ветер южных направлений.

Днем воздух прогреется до 16-20, местами на юге и на западе Литвы до 21 градуса тепла.

В понедельник погоду по-прежнему обусловит антициклон, однако над северо-западными районами появятся облака. В северо-западных районах есть вероятность небольших осадков. Ночью местами прогнозируют туман. Ночью будет 7-12, на западе местами 4-6 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 17-22, на юге до 23-25 градусов тепла. На северо-западе, где будет больше облаков, воздух прогреется только до 14-16 градусов.

Во вторник также прогнозируют очень теплую, почти летнюю погоду.

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