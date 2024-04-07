В Литву идет летнее тепло

Днем воздух прогреется до 16-20, местами на юге и на западе Литвы до 21 градуса тепла.

В понедельник погоду по-прежнему обусловит антициклон, однако над северо-западными районами появятся облака. В северо-западных районах есть вероятность небольших осадков. Ночью местами прогнозируют туман. Ночью будет 7-12, на западе местами 4-6 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 17-22, на юге до 23-25 градусов тепла. На северо-западе, где будет больше облаков, воздух прогреется только до 14-16 градусов.