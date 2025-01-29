В Литву идет холодный циклон: зима напомнит о себе

По ее словам, бурный циклон Гермения во вторник вечером находился над Ирландией и Великобританией, поэтому там дул сильный ветер, шел дождь.
„Циклон уже ослабевает, поделился на I,II, III, идет в сторону Скандинавии и Балтии, несет теплую погоду“, – aiškino сказала Латвенайте.
Она сказала, что ночью в Литву пришел циклон Гермения III, поэтому в среду и в четверг ожидаются осадки, сильный ветер, но еще будет тепло.
„С пятницы придет антициклон, который принесет более спокойную погоду, станет прохладнее. Балтии и Литве не повезет – с севера и северо-востока усилится циклон, мы окажемся в холодной его части.
С субботы ожидаются смешанные осадки, а в воскресенье пойдет снег. Сильного ветра не будет. По ночам прогнозируют морозы, днем чуть выше 0. Похоже, в начале февраля ждет зима“, – прогнозировала синоптик.
В среду днем будет ветрено. Воздух прогреется до 7-11°C, на Куршской косе до 4-6°C.
В четверг время от времени будут идти дожди, сначала более обильные на западе, северо-западе, особых осадков не ожидается на юге о юго-востоке. Будет ветрено. Ночью 4-7°C, днем 6-8°C.
В пятницу время от времени будут идти дожди, больше осадков будет днем, вечером уже возможен небольшой мокрый снег. Ночью 0-3°C, днем 4-6°C.
В субботу время от времени будут идти дожди – ночью дождь с мокрым снегом, днем мокрый снег со снегом. Ночью от -1 до 2°C, холоднее на востоке и северо-востоке, там ночью прогнозируют гололед, днем 1-3°C.
В воскресенье будет идти снег, больше осадков ожидается днем, у моря мокрый снег. Ночью и утром гололед. Ночью 1-4°C мороза, днем от 0 до 2°C тепла.
В понедельник снег, более обильные осадки ожидаются днем. Гололед. Ночью 2-6°C мороза, у моря около 0°C, днем от -1 до 1°C.
Во вторник небольшой снег, в основном ночью. Гололед. Ночью 2-7°C мороза, днем от -2 до 1°C, теплее будет на западе и северо-западе страны.
В среду без особых осадков. Ночью 1-6°C мороза, на востоке 7-9°C мороза, днем от -2 до 1°C, теплее будет на западе и юго-западе страны.