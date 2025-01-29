В Литву идет холодный циклон: зима напомнит о себе

С субботы ожидаются смешанные осадки, а в воскресенье пойдет снег. Сильного ветра не будет. По ночам прогнозируют морозы, днем чуть выше 0. Похоже, в начале февраля ждет зима“, – прогнозировала синоптик.

„С пятницы придет антициклон, который принесет более спокойную погоду, станет прохладнее. Балтии и Литве не повезет – с севера и северо-востока усилится циклон, мы окажемся в холодной его части.

Она сказала, что ночью в Литву пришел циклон Гермения III, поэтому в среду и в четверг ожидаются осадки, сильный ветер, но еще будет тепло.

„Циклон уже ослабевает, поделился на I,II, III, идет в сторону Скандинавии и Балтии, несет теплую погоду“, – aiškino сказала Латвенайте.

По ее словам, бурный циклон Гермения во вторник вечером находился над Ирландией и Великобританией, поэтому там дул сильный ветер, шел дождь.

В среду днем будет ветрено. Воздух прогреется до 7-11°C, на Куршской косе до 4-6°C.

В четверг время от времени будут идти дожди, сначала более обильные на западе, северо-западе, особых осадков не ожидается на юге о юго-востоке. Будет ветрено. Ночью 4-7°C, днем 6-8°C.

В пятницу время от времени будут идти дожди, больше осадков будет днем, вечером уже возможен небольшой мокрый снег. Ночью 0-3°C, днем 4-6°C.

В субботу время от времени будут идти дожди – ночью дождь с мокрым снегом, днем мокрый снег со снегом. Ночью от -1 до 2°C, холоднее на востоке и северо-востоке, там ночью прогнозируют гололед, днем 1-3°C.