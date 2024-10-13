В Литву идет дождливая осенняя погода

Воздух прогреется всего до 10-13, а местами на западе только до 9 градусов.
Циклон в Литве будет хозяйничать и в понедельник. Ночью дожди пройдут практически повсюду.
Ночью будет 2-7 градусов тепла. Днем дождевые облака уже не будут активными. Короткие дожди пройдут во многих районах, но количество осадком уже будет меньшим.
Днем воздух прогреется до 9-14 градусов.
Во вторник сохранится осенняя погода. Во многих районах пройдут небольшие дожди. Ночью будет холодной, а днем ожидается 10-14 градусов тепла.
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