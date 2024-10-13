2024.10.13 07:33

В Литву идет дождливая осенняя погода

 
ru.DELFI.lt
Rudeniški orai
Rudeniški orai
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

В воскресенье с запада к Литве приблизится зона низкого атмосферного давления. Днем увеличится облачность. До вечера дожди охватят всю территорию страны, только местами в Утенском округе до ночи будет без осадков.

Воздух прогреется всего до 10-13, а местами на западе только до 9 градусов.

Циклон в Литве будет хозяйничать и в понедельник. Ночью дожди пройдут практически повсюду.

Ночью будет 2-7 градусов тепла. Днем дождевые облака уже не будут активными. Короткие дожди пройдут во многих районах, но количество осадком уже будет меньшим.

Днем воздух прогреется до 9-14 градусов.

Во вторник сохранится осенняя погода. Во многих районах пройдут небольшие дожди. Ночью будет холодной, а днем ожидается 10-14 градусов тепла.

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