В Литву идет циклон: ожидается мокрый снег и сильный ветер

Будет пасмурно, вероятность прояснений невелика. На большей части территории Литвы прогнозируют осадки. В основном это будет небольшой дождь, более неприятными осадки будут на юго-востоке страны. Больше осадков будет и на западе, но там ожидается мокрый снег. Температура будет от 1–3 градусов тепла на северо-востоке, до 5–6 градусов тепла на юго-западе.

В четверг ночью зона низкого давления не уйдет. Во многих районах прогнозируют осадки. Все чаще на смену дождю будет приходить мокрый снег. Местами усилится ветер, порывы будут достигать 15–20 м/с. Будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. Рам, где будет ниже нуля, прогнозируют гололед.

В четверг в первой половине дня станет спокойнее. Будет облачно, но смешанные осадки прогнозируют уже только местами. Будет меньше опасных порывов ветра.