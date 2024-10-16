В Литву идет бабье лето: не упустите возможность побыть на природе

По его словам, в ближайшие 24 ч. увеличится атмосферное давление, поэтому установится сухая и солнечная погода. Такие приятные дни будут радовать около недели.

„По крайней мере пока не придется вспоминать о приближающемся периоде с небом цвета цеппелинов. Будет возможность выйти на улицу, погулять, порадоваться золотой осени, пока все не стало серого цвета. Более значительные перемены погоды прогнозируют через неделю.