В Литву идет бабье лето: не упустите возможность побыть на природе

По его словам, в ближайшие 24 ч. увеличится атмосферное давление, поэтому установится сухая и солнечная погода. Такие приятные дни будут радовать около недели.
„По крайней мере пока не придется вспоминать о приближающемся периоде с небом цвета цеппелинов. Будет возможность выйти на улицу, погулять, порадоваться золотой осени, пока все не стало серого цвета. Более значительные перемены погоды прогнозируют через неделю.
Кроме того, в Литву понемногу придет более теплая масса воздуха, правда, ночи уже длинные, по ночам прогнозируют заморозки, а днем местами воздух будет прогреваться до 13-15 градусов. О +20°C уже можно забыть. Если хочется, этот период можно назвать прохладным „бабьим летом“, поскольку настоящее теплое бабье лето установится юго-западнее Литвы“, – сказал метеоролог.