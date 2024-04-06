В Литве значительно увеличилось число иммигрантов из Узбекистана

По данным на 1 апреля 2024 года, в Литве проживает 74 199 украинцев, у которых есть на жительство (в марте их было 86 687).

На втором месте по численности идут граждане Беларуси - у 62 884 граждан этой страны есть вид на жительство в Литве, на третьем месте – россияне (15 678).

Четвертое место занимают граждане Узбекистана – 9773 человек с видом на жительство в Литве (в начале 2024 г. их было чуть больше 8000, а 1 января 2023 г. - около 2000).

По данным Департамента миграции, рост числа мигрантов из Узбекистана и других стран Средней Азии обусловлен уменьшением числа работников из Украины и Беларуси.