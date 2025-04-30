В Литве завоют сирены: пройдет проверка системы оповещения населения

Сообщение получать только те пользователи, в телефонах которых включена оповестительная функция. Рассылка сообщений начнется в 11.52 ч. и продлится до 12.00 ч.
Сообщается, что во время проверки сирены будут звучать в течение 3 минут, начиная с 11.52 ч. и до 11.55 ч. После их прекращения по Литовскому национальному радио и телевидению, а также региональным и местным радиостанциям будет обнародована полезная информация и рекомендации.
ДПОС отмечает, что, услышав звук сирены, жители должны немедленно включить радио или телевизор, прослушать транслируемую информацию и действовать в соответствии с предоставленными рекомендациями.
По данным департамента, в настоящее время в стране насчитывается 1163 предупреждающих сирены. Как показало последнее испытание системы оповещения населения, звук сирены сигнал слышат около 67 проц. жителей (1,9 млн.). Карта расположения предупреждающих сирен опубликована на сайте готовности Литвы к чрезвычайным ситуациям lt72.lt.
К 2029 году ДПОС планирует кардинально модернизировать инфраструктуру оповещения жителей с помощью сирен — установить 275 новых сирен и подключить не менее 600 существующих сирен к системе централизованного управления.