В Литве завоют сирены: пройдет проверка системы оповещения населения

Сообщение получать только те пользователи, в телефонах которых включена оповестительная функция. Рассылка сообщений начнется в 11.52 ч. и продлится до 12.00 ч.

Сообщается, что во время проверки сирены будут звучать в течение 3 минут, начиная с 11.52 ч. и до 11.55 ч. После их прекращения по Литовскому национальному радио и телевидению, а также региональным и местным радиостанциям будет обнародована полезная информация и рекомендации.

ДПОС отмечает, что, услышав звук сирены, жители должны немедленно включить радио или телевизор, прослушать транслируемую информацию и действовать в соответствии с предоставленными рекомендациями.