В Литве завершился сезон охоты на волков

Сообщается, что на охотничий сезон 2023-2024 годов установлен лимит охоты - 341 животное.

Больше всего волков добыто в Аникщайском районном самоуправлении – 19, Рокишкском районном самоуправлении – 15, Варенском районном самоуправлении – 11, Утенском районном самоуправлении – 10, Мажейкском и Варенском районных самоуправлениях – по 9.

В сообщении напоминают, что правилами охоты на территории Литвы предусмотрено, что на волков можно охотиться с 15 октября по 31 марта, но если лимит охоты на волков исчерпан, сезон прекращается раньше.