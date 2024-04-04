В Литве завершился сезон охоты на волков

 
ELTA
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Vilkas
Vilkas
ФОТО: Shutterstock
Министерство охраны окружающей среды сообщает, что 31 марта завершился сезон охоты на волков 2023-2024 гг. За этот сезон отстрелено 280 волков, еще 9 волков были сбиты автомобилями или пойманы по специальным разрешениям, выдаваемым вне охотничьего сезона с целью снижения ущерба, наносимого волками овцам и другим сельскохозяйственным животным.

Сообщается, что на охотничий сезон 2023-2024 годов установлен лимит охоты - 341 животное.

Больше всего волков добыто в Аникщайском районном самоуправлении – 19, Рокишкском районном самоуправлении – 15, Варенском районном самоуправлении – 11, Утенском районном самоуправлении – 10, Мажейкском и Варенском районных самоуправлениях – по 9.

В сообщении напоминают, что правилами охоты на территории Литвы предусмотрено, что на волков можно охотиться с 15 октября по 31 марта, но если лимит охоты на волков исчерпан, сезон прекращается раньше.

Согласно утвержденному плану охраны волков, в Литве могут проживать от 32 до 62 волчьих стай. При наличии более 62 стай волков (общая численность волков на конец зимы 500 и более) популяцию планируется сокращать равномерно и удерживать в пределах 32-62 стай.

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