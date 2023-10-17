В Литве завершилось приглашение к утилизации асбестовых отходов: поступило 33 заявки

"Приоритетное право на выделение средств получили те самоуправления, где в 2023 году из-за стихийных ураганов в Литве была объявлена чрезвычайная ситуация, во время которой была повреждена асбестовая кровля", – сообщил руководитель Отдела природоохраны Департамента национального управления программами АУПОС Видас Сташаускас.
Несмотря на короткий срок действия приглашения и планируемое использование средств еще в этом году, потребность в средствах оказалась гораздо выше запланированной. С учетом этого будет составлен основной список проектов, а остальные проекты будут включены в резерв. Сейчас рассматриваются варианты возможности финансирования всех потребностей, будет принято решение о финансировании проектов из резервного списка и проекты будут включены в основной список до 31 октября 2023 г.
Предусмотрено финансирование расходов на сбор, транспортировку и утилизацию асбестовых отходов, образующихся в домашних хозяйствах. Денежные средства будут выплачиваться исходя из веса фактически утилизированных отходов асбестового шифера и ставки, предусмотренной в договоре о государственных закупках, не превышающей 90 евро/т (включая НДС) за сбор и транспортировку до утилизации их на региональной свалке, а также ставки, установленной региональной свалкой за прием асбестовых отходов.
При подаче заявки заявитель мог выбрать один из вариантов реализации проекта – либо весь комплекс услуг (сбор, транспортировка на свалку и утилизация на свалке), либо частичный пакет услуг.
Информацию о возможности утилизации таких отходов следует искать на сайтах муниципальных или региональных центров по управлению отходами.