В Литве завершилось приглашение к утилизации асбестовых отходов: поступило 33 заявки

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: Shutterstock
В Агентство по управлению проектами окружающей среды (АУПОС) поступило 33 заявки, общая сумма которых превысила сумму выделенных средств. Всего по программе предотвращения и управления отходами было выделено 220 тыс. евро.

"Приоритетное право на выделение средств получили те самоуправления, где в 2023 году из-за стихийных ураганов в Литве была объявлена ​​чрезвычайная ситуация, во время которой была повреждена асбестовая кровля", – сообщил руководитель Отдела природоохраны Департамента национального управления программами АУПОС Видас Сташаускас.

Несмотря на короткий срок действия приглашения и планируемое использование средств еще в этом году, потребность в средствах оказалась гораздо выше запланированной. С учетом этого будет составлен основной список проектов, а остальные проекты будут включены в резерв. Сейчас рассматриваются варианты возможности финансирования всех потребностей, будет принято решение о финансировании проектов из резервного списка и проекты будут включены в основной список до 31 октября 2023 г.

Предусмотрено финансирование расходов на сбор, транспортировку и утилизацию асбестовых отходов, образующихся в домашних хозяйствах. Денежные средства будут выплачиваться исходя из веса фактически утилизированных отходов асбестового шифера и ставки, предусмотренной в договоре о государственных закупках, не превышающей 90 евро/т (включая НДС) за сбор и транспортировку до утилизации их на региональной свалке, а также ставки, установленной региональной свалкой за прием асбестовых отходов.

При подаче заявки заявитель мог выбрать один из вариантов реализации проекта – либо весь комплекс услуг (сбор, транспортировка на свалку и утилизация на свалке), либо частичный пакет услуг.

Информацию о возможности утилизации таких отходов следует искать на сайтах муниципальных или региональных центров по управлению отходами.

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Источник
ru.DELFI.lt
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