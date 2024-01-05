В Литве завершается создание церковной структуры, подчиненной Константинопольскому патриархату

 
DELFI; ELTA
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Konstantinopolio ekumeninis patriarchas Baltramiejus
Konstantinopolio ekumeninis patriarchas Baltramiejus
ФОТО: Scanpix
В пятницу в Литву из Эстонии прибудет православный священник Иустин Кивилоо, который завершит формирование церковной структуры, подчиненной Константинопольскому патриархату. Литовский православный священник Гинтарас Сунгайла рад, что новый глава Экзархата хорошо разбирается в исторической памяти Литвы и хорошо знаком с иерархической структурой Константинополя.

"У нас есть полноценная церковная структура. Есть не только священники, не только приходы, но и конкретный руководитель этих приходов, который подотчетен Константинополю", - сказал радио LRT Сунгайла, отметив, что в настоящее время в Литве действуют 10 приходов, принадлежащих церковной структуре Константинополя.

Однако, по словам священника, у Православной Церкви, подчиненной Константинополю, в Литве пока не будет своего епископа.

Сунгайла выразил удовлетворение в связи с тем, что в Литву назначен православный священник Кивилоо из Эстонии.


"Лично мне кажется, что это довольно мудрое решение, потому что у эстонцев довольно схожая историческая память, даже с точки зрения церкви, 30 лет назад они пережили очень схожие события с теми, которые мы пережили сегодня. Эстонцы также знают различные международные языки, на которых они могут общаться в Литве", - сказал Сунгайла.

"Отец Иустин также знает греческий, он служил в Константинополе. Он знает оба мира: жизнь стран Балтии и внутреннюю жизнь нашего центра (Константинополя)", - добавил он.

Константинопольский Патриарх Варфоломей I, посетивший в прошлом году Вильнюс, заверил, что в Литве есть возможность начать создание структуры Православной Церкви под Константинопольским патриархатом.

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