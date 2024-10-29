В Литве запустили платформу для помощи иностранцам: от курсов языка до поиска жилья

По словам министерства, эта платформа облегчит интеграцию иностранцев в Литве.

„Для нас очень важно, чтобы люди чувствовали себя полноценными членами общества и могли внести свой вклад в экономическое, культурное и социальное благополучие Литвы“, - цитируется в сообщении заместитель министра Юстина Якштене.

Сайт MiCenter состоит из двух основных разделов. Первая представляет собой информационную базу, содержащую 12 тем, охватывающих актуальные вопросы, такие как поиск работы и жилья, налоги и оформление документов для легального пребывания в Литве. Информация представлена ​​четко и со ссылками на официальные государственные учреждения.