В Литве запустили платформу для помощи иностранцам: от курсов языка до поиска жилья

По словам министерства, эта платформа облегчит интеграцию иностранцев в Литве.
„Для нас очень важно, чтобы люди чувствовали себя полноценными членами общества и могли внести свой вклад в экономическое, культурное и социальное благополучие Литвы“, - цитируется в сообщении заместитель министра Юстина Якштене.
Сайт MiCenter состоит из двух основных разделов. Первая представляет собой информационную базу, содержащую 12 тем, охватывающих актуальные вопросы, такие как поиск работы и жилья, налоги и оформление документов для легального пребывания в Литве. Информация представлена четко и со ссылками на официальные государственные учреждения.
Второй раздел посвящен услугам для мигрантов, где можно найти бесплатные услуги, включая консультации по юридическим, интеграционным, психологическим вопросам, обучение и общинные мероприятия.
Вся информация на сайте доступна на литовском, английском и русском языках.
„На этой платформе мы стремимся оказать всестороннюю помощь мигрантам. Наша команда накопила большой опыт работы с проектом „Выбираю Литву“ (Renkuosi Lietuvą), поэтому мы верим, что сможем и дальше помогать иностранцам интегрироваться“, - говорит руководитель проекта MiCenter Эдита Урбанович.
Проект реализует офис Международной организации по миграции в Литве (МОМ Литва), платформа частично финансируется за счет средств Европейского союза (ЕС).
„Мы надеемся, что MiCenter станет одной из основных платформ помощи иностранцам, проживающим в Литве. Сайт позволяет получить необходимую информацию всего за несколько кликов, а если требуется дополнительная помощь, можно зарегистрироваться на консультацию офлайн или онлайн и воспользоваться чат-программой LiveChat“, - говорит глава МОМ Литва Эйтвидас Бингялис.
Несмотря на то, что сайт уже работает, он будет продолжать расширяться и улучшаться. В ближайшее время планируется добавить специальный раздел, посвященный изучению литовского языка – здесь иностранцы смогут найти информацию о языковых курсах, упражнения и подготовку к экзамену по литовскому языку.
Минсоцзащиты напоминает, что с января 2026 года вступит в силу требование для иностранцев, работающих непосредственно с клиентами, владеть литовским хотя бы на базовом уровне, поэтому эта информация станет чрезвычайно важной.