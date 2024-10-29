2024.10.29 09:03

В Литве запустили платформу для помощи иностранцам: от курсов языка до поиска жилья

 
ru.DELFI.lt
ELTA
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ФОТО: Shutterstock

Запущен новый сайт https://micenter.lt/, на котором иностранцы, приезжающие в Литву и проживающие здесь, смогут найти всю актуальную информацию о курсах литовского языка, налогах, поиске жилья и оформлении документов, сообщает Министерство социальной защиты и труда (МСЗТ).

По словам министерства, эта платформа облегчит интеграцию иностранцев в Литве.

„Для нас очень важно, чтобы люди чувствовали себя полноценными членами общества и могли внести свой вклад в экономическое, культурное и социальное благополучие Литвы“, - цитируется в сообщении заместитель министра Юстина Якштене.

Сайт MiCenter состоит из двух основных разделов. Первая представляет собой информационную базу, содержащую 12 тем, охватывающих актуальные вопросы, такие как поиск работы и жилья, налоги и оформление документов для легального пребывания в Литве. Информация представлена ​​четко и со ссылками на официальные государственные учреждения.

Второй раздел посвящен услугам для мигрантов, где можно найти бесплатные услуги, включая консультации по юридическим, интеграционным, психологическим вопросам, обучение и общинные мероприятия.

Вся информация на сайте доступна на литовском, английском и русском языках.

„На этой платформе мы стремимся оказать всестороннюю помощь мигрантам. Наша команда накопила большой опыт работы с проектом „Выбираю Литву“ (Renkuosi Lietuvą), поэтому мы верим, что сможем и дальше помогать иностранцам интегрироваться“, - говорит руководитель проекта MiCenter Эдита Урбанович.

Проект реализует офис Международной организации по миграции в Литве (МОМ Литва), платформа частично финансируется за счет средств Европейского союза (ЕС).

„Мы надеемся, что MiCenter станет одной из основных платформ помощи иностранцам, проживающим в Литве. Сайт позволяет получить необходимую информацию всего за несколько кликов, а если требуется дополнительная помощь, можно зарегистрироваться на консультацию офлайн или онлайн и воспользоваться чат-программой LiveChat“, - говорит глава МОМ Литва Эйтвидас Бингялис.

Несмотря на то, что сайт уже работает, он будет продолжать расширяться и улучшаться. В ближайшее время планируется добавить специальный раздел, посвященный изучению литовского языка – здесь иностранцы смогут найти информацию о языковых курсах, упражнения и подготовку к экзамену по литовскому языку.

Минсоцзащиты напоминает, что с января 2026 года вступит в силу требование для иностранцев, работающих непосредственно с клиентами, владеть литовским хотя бы на базовом уровне, поэтому эта информация станет чрезвычайно важной.

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