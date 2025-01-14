В Литве запахло огурцами: сколько в этом году стоит корюшка, и о чем не говорят торговцы

Торговцы корюшкой активно проявляют себя и в фесйбуке.
Например, килограмм крупной корюшки предлагают за 12 евро. если брать 3 кг, то цена снизится до 11 евро.
Рыбу с литовского взморья торговец доставляет в Вильнюс, Ширвинтос, Каунас, Алитус, Друскининкай, Шакяй, Укмерге, Паневежис, Мариямполе и Вилкавишкис.
Предприниматель, который продает в Алитусе замороженную, копченую и свежую рыбу, продает корюшку по 8,99 евро. Правда, рыба у него мороженная.
Другие торговцы в начале января предлагали свежую пойманную сетями корюшку по 25 евро за 2 кг или по 45 евро за 4 кг. Были объявления, в которых за 4 кг просили 50 евро.
В Мажейкяй килограмм корюшки стоит 10 евро. В Клайпедском округе в декабре корюшка стоила 11,5 евро за кг, а в Шяуляй – 12 евро.
Один из торговцев сказал, что не вся корюшка, которую продают в Литве, поймана на нашем взморье.
„Корюшку ловят в Латвии. У нас рыбаки ловят ее только на удочку с пирса или же отлавливают небольшое количество, эта рыба остается на взморье. Последние несколько лет ситуация такова, что торговцы покупают замороженную корюшку в Латвии и продают ее в Литве“, – сказал он.
„Я сам интересовался, спрашивал, ведь было бы приятнее продавать литовскую корюшку, свежую, но либо я просил привезти, но мне не привозили, либо признавались, что корюшка латвийская“, – прибавил торговец.
Рыбаки сказали, что корюшка ушла в другое место: „Раньше рыба держалась ближе к берегам Литвы, а сейчас ушла в сторону Дании. У латвийцев ее больше, им хватает. Рига - порт, они больше привыкли к рыбе. У меня латвийская корюшка, охлажденная.
Не всегда есть корюшка и у латвийцев. Я продаю рыбу в конце недели, свежую брать невыгодно, она долго не лежит“.
По его словам, спрос на корюшку каждый год похожий.
„Я беру корюшку на продажу больше, чтобы разнообразить ассортимент. Цена зависит от способа ловли. Крупная корюшка поймана сетями. В ловушки попадает рыба разных размеров.
Крупная корюшка дороже, перед Новым годом у меня была литовская, она стоила 13-14 евро за килограмм“, – сказал собеседник.
По словам торговца, сезон корюшки начался в конце ноября, сам он начал продавать ее с декабря.