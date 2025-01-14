В Литве запахло огурцами: сколько в этом году стоит корюшка, и о чем не говорят торговцы

В Мажейкяй килограмм корюшки стоит 10 евро. В Клайпедском округе в декабре корюшка стоила 11,5 евро за кг, а в Шяуляй – 12 евро.

Другие торговцы в начале января предлагали свежую пойманную сетями корюшку по 25 евро за 2 кг или по 45 евро за 4 кг. Были объявления, в которых за 4 кг просили 50 евро.

Предприниматель, который продает в Алитусе замороженную, копченую и свежую рыбу, продает корюшку по 8,99 евро. Правда, рыба у него мороженная.

Один из торговцев сказал, что не вся корюшка, которую продают в Литве, поймана на нашем взморье.

„Корюшку ловят в Латвии. У нас рыбаки ловят ее только на удочку с пирса или же отлавливают небольшое количество, эта рыба остается на взморье. Последние несколько лет ситуация такова, что торговцы покупают замороженную корюшку в Латвии и продают ее в Литве“, – сказал он.

„Я сам интересовался, спрашивал, ведь было бы приятнее продавать литовскую корюшку, свежую, но либо я просил привезти, но мне не привозили, либо признавались, что корюшка латвийская“, – прибавил торговец.