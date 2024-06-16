В Литве заметно растет количество доноров крови и донаций

„В обновленных помещениях Шяуляйского НЦК установлено самое современное медицинское оборудование, необходимое для слаженного и качественного процесса донорства, специальные системы мешков для крови, мягкие полулежачие кресла для доноров. Для обеспечения комфортных условий для доноров, сотрудников и хранения донорской крови установлена ​​современная система отопления и охлаждения. А также специальные наборы первой помощи – персонал всегда должен быть готов оказать необходимую помощь, если она понадобится“, – говорит руководитель НЦК Д. Гутаускас.

По словам директора НЦК Даумантаса Гутаускаса, ожидается, что после модернизации помещений НЦК в Шяуляйском регионе ряды доноров и сбор крови увеличатся еще больше.

По последним данным Национального центра крови (НЦК), по сравнению с прошлым годом, за первые пять месяцев этого года число доноров крови увеличилось с 23 720 до 25 641, количество донаций – с 29 216 до 37 087, а объем собранной крови – с 14 600 до 18 543 литров.

НЦК напоминает, что сдавать кровь можно с 18 до 65 лет: мужчины могут сдавать кровь шесть раз в год, женщины – четыре. Донорами не могут быть люди, перенесшие или страдающие серьезными хроническими или рецидивирующими заболеваниями системы кровообращения или иммунной системы. А также больные диабетом и использующие инсулин.

Кровь нельзя сдавать при онкологических заболеваниях, гепатите В или С, сифилисе, ВИЧ, при использовании внутривенных наркотиков, анаболических стероидов.