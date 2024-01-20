В Литве зафиксированы редкие и опасные погодные явления

О необычных условиях в субботу сообщила Литовская гидрометеорологическая служба на своей странице в фейсбуке.

"В пятницу днем фиксировались и редкие явления. Например, в Ретавасе зафиксировали сильный снегопад. За пять часов выпало 16,7 мм снега (за весь день – 17,5 мм). На такое же количество сантиметров выросла толщина снежного покрова. Было зафиксировано и еще одно опасное явление – снег с грозой. Как минимум пять разрядов молнии зафиксированы в Кретингском районе и один в Шакяйском районе. Разрядов могло быть и больше, поскольку их детекторы фиксируют только 90% разрядов", – сообщает ЛГС.

Об опасном и необычном явлении в пятницу сообщалось и на странице "Погода и климат в Литве" на фейсбуке.

"В Западной Литве было зафиксировано опасное явление, которое по-английски называется whiteout - снежная буря, буран ("снежная мгла", явление, когда сложно что-то различить кроме белого снега вокруг)", – сообщается в фейсбуке.