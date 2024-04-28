В Литве зафиксировано необычное и опасное явление

Один подписчик группы рассказал о странном происшествии. "Сегодня произошла самая странная вещь в моей жизни. Я мыл трактор, когда услышал странный свист, как будто падала бомба. Я посмотрел на небо и увидел падающий белый объект. Я испугался, спрятался за трактор, потом вышел и увидел этот белый объект, – рассказал мужчина.

"Практически нет сомнений в том, что этот кусок льда оторвался от самолета и упал вниз. Это опасное явление, которое называется blue ice ("голубой лед"). Он формируется тогда, когда из самолета вытекает охлажденная вода (или другие отходы). Такие инциденты случаются редко в Литве, но они опасны для людей и имущества. В других странах случается, что такие куски льда пробивают крыши домов, автомобилей и т.д. Теоретически такой кусок льда может тяжело покалечить или убить человека. Факты: с 1979 по 2003 г. в США было зафиксировано всего 27 случаев падения "голубого льда". В Литве до сих пор такие случаи не фиксировались", – сообщается в фесйбуке.