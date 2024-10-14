В Литве зафиксирована красивая комета, которая вернется только через 80 000 лет

Эта комета „прибывает“ из Облака Оорта - оболочки, окружающей нашу Солнечную систему и в середине октября – начале ноября бывает видна жителям Северного полушария, сообщает НАСА.

Delfi напоминает, что в сентябре и в начале октября эту комету с длинным хвостом наблюдали жители Южного полушария.

В выходные комета приблизилась к Земле на расстояние 71 млн. км. В следующий раз земляне смогут увидеть ее только через 80 000 лет, если не изменится ее орбита.

Комету Цзыцзиньшань-ATLAS удалось зафиксировать и фотографу Ричардасу Андрюшке, который поделился своим кадром с читателями Delfi.