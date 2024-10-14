В Литве зафиксирована красивая комета, которая вернется только через 80 000 лет

Эта комета „прибывает“ из Облака Оорта - оболочки, окружающей нашу Солнечную систему и в середине октября – начале ноября бывает видна жителям Северного полушария, сообщает НАСА.
Delfi напоминает, что в сентябре и в начале октября эту комету с длинным хвостом наблюдали жители Южного полушария.
В выходные комета приблизилась к Земле на расстояние 71 млн. км. В следующий раз земляне смогут увидеть ее только через 80 000 лет, если не изменится ее орбита.
Комету Цзыцзиньшань-ATLAS удалось зафиксировать и фотографу Ричардасу Андрюшке, который поделился своим кадром с читателями Delfi.
„Удалось зафиксировать, но разочарование было очень большим. Мы видели снимки коллег, сделанные в Южном полушарии, надеялись, что и у нас будет что-то похожее, ну хотя бы более яркий хвост.
На закате я с помощью бинокля стал искать комету на западе, но так и не нашел. Тогда включил камеру и вуаля – видна точка с едва заметным хвостиком“, – писал Андрюшка.
Астрофотограф Паулюс (Makro Kosmosas Umbro) зафиксировал эту комету 12 октября, в 19:40 ч. в Вильнюсе, сделав общий пейзаж с телебашней и поделился фотографией с читателями Delfi.
Комету Цзыцзиньшань-ATLAS зафиксировал и астронавт НАСА Мэттью Доминик с Международной космической станции.
Комету фотографировали в разных странах Европы и Северной Америки. Фото можно увидеть в фотогалерее: