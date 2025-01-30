В Литве зафиксирован очередной температурный рекорд: в Кибартай воздух прогрелся до 9,8 градусов

По ее словам, предыдущий температурный рекорд 29 января был также зафиксирован в Кибартай.

В 2002 году в этом городе было 8 градусов тепла.

По данным ГМСЛ, в четверг вечером во многих районах ожидается дождь. Ветер южный, юго-западный, 8–13 м/с, на побережье порывы до 15–17 м/с. Минимальная температура 1–6 градусов тепла. Днем во многих районах, преимущественно в северных и западных, пройдет дождь. Ветер юго-западный, 8–13 м/с, на побережье порывы до 15 м/с. Максимальная температура 4–8 градусов выше нуля.