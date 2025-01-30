2025.01.30 07:01

В Литве зафиксирован очередной температурный рекорд: в Кибартай воздух прогрелся до 9,8 градусов

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Žiemiški orai
Žiemiški orai
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

В среду в Кибартай был зафиксирован температурный рекорд. Воздух в этом городе прогрелся до 9,8 градусов, сообщила в Facebook Литовская гидрометеорологическая служба (ЛГМС).

По ее словам, предыдущий температурный рекорд 29 января был также зафиксирован в Кибартай.

В 2002 году в этом городе было 8 градусов тепла.

По данным ГМСЛ, в четверг вечером во многих районах ожидается дождь. Ветер южный, юго-западный, 8–13 м/с, на побережье порывы до 15–17 м/с. Минимальная температура 1–6 градусов тепла. Днем во многих районах, преимущественно в северных и западных, пройдет дождь. Ветер юго-западный, 8–13 м/с, на побережье порывы до 15 м/с. Максимальная температура 4–8 градусов выше нуля.

В пятницу ночью местами, днем ​​во многих районах, будет преобладать дождь. Ветер ночью южный, переменных направлений в течение дня, 3–8 м/с. Температура ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем ​​3–8 градусов тепла.

В субботу ночью во многих районах, днем ​​местами осадки. Ветер западный, северо-западный, ночью 6–11 м/с, днем ​​8–13 м/с. Температура ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем ​​0–5 градусов тепла.

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