В Литве зафиксирован новый температурный рекорд

 
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ФОТО: ELTA / Orestas Gurevičius
16 февраля в Литве зафиксирован новый температурный рекорд. В Пагегяй температура превысила 10 градусов тепла. Об этом в социальной сети Facebook сообщила Литовская гидрометеорологическая служба (ЛГС).

"Как и прогнозировали, в пятницу на части территории Литвы воздух прогрелся больше чем до 10 градусов. (...) В Пагегяй было +12,2°C. Прежний рекорд был зафиксировал 5 лет назад в Юрбаркасе, 16 февраля 2019 года там было +10,7°C", – сказано в сообщении.

Это первый температурный рекорд в этом году.

По данным ЛГС, в прошлом году установлено 17 таких рекордов, в 2022 г. – 13, а в 2021 г. – 6.

По словам специалистов, тепло в некоторых районах будет и 17 февраля.

"Днем будет 3–8 градусов тепла (но во многих районах дождь, вечером мокрый снег)", – информирует ЛГС.

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