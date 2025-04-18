2025.04.18 07:07

В Литве зафиксирован еще один температурный рекорд

 
ru.DELFI.lt
Žmonės mėgaujasi geru oru Sakurų parke
Žmonės mėgaujasi geru oru Sakurų parke
ФОТО: Josvydas Elinskas | Delfi

В четверг, 17 апреля, был побит температурный рекорд этого дня. По предварительным данным, в Казлу Руде воздух прогрелся до 28,2 градусов.

Прежний рекорд этого дня был зафиксирован в 1976 году в Дукштасе (Игналинский район). Тогда воздух прогрелся до 23,5 градусов, это на 4,7 меньше, чем в этом году, сообщает Литовская гидрометеорологическая служба.

„В этом году это уже 14-ый температурный рекорд. В 2024 году было зафиксировано 18 таких рекордов, в 2023 году – 16, в 2022 году – 13, а в 2021 году – шесть“, – писали представители службы на своей странице в Facebook.

По данным метеорологов, в Литве еще два дня продержится рекордно высокая температура. В пятницу будет 23–28 градусов, в субботу 22–27 градусов.

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