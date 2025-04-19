В Литве зафиксирован апрельский рекорд тепла: воздух прогрелся до 29 градусов

„Сегодня один из самых теплых дней апреля за всю историю литовских наблюдений. По предварительным данным, 18 апреля зафиксирован новый рекорд самой высокой температуры воздуха. Сразу в четырех населенных пунктах: Кретинге, Пагегяй, Шилуте и Таураге воздух прогрелся до 29,1°C“, - сообщила служба в Facebook.

По ее словам, предыдущий рекорд 18 апреля был зафиксирован 66 лет назад, когда воздух в Шяуляй прогрелся до 23,1 градуса.

Это пятнадцатый рекордно высокий показатель температуры в этом году.