2025.04.19 07:02

В Литве зафиксирован апрельский рекорд тепла: воздух прогрелся до 29 градусов

 
ru.DELFI.lt
Karštis
Karštis
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

В пятницу в Литве зафиксирован апрельский температурный рекорд. Воздух в четырех городах страны прогрелся до 29,1 градуса тепла, сообщила Литовская гидрометеорологическая служба.

„Сегодня один из самых теплых дней апреля за всю историю литовских наблюдений. По предварительным данным, 18 апреля зафиксирован новый рекорд самой высокой температуры воздуха. Сразу в четырех населенных пунктах: Кретинге, Пагегяй, Шилуте и Таураге воздух прогрелся до 29,1°C“, - сообщила служба в Facebook.

По ее словам, предыдущий рекорд 18 апреля был зафиксирован 66 лет назад, когда воздух в Шяуляй прогрелся до 23,1 градуса.

Это пятнадцатый рекордно высокий показатель температуры в этом году.

В субботу сохранится летняя погода. Максимальная температура воздуха в стране составит 22-27 градусов тепла. Правда, после летней жары местами возможны сильные дожди и грозы, возможен град.

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